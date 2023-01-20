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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Отсрочку по аренде получат мобилизованные из Свердловской области

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Власти Свердловской области сообщили о том, что мобилизованные из региона могут рассчитывать на отсрочку за аренду госимущества.Также они вправе расторгать договор аренды и не получать за это штрафы.

Мера касается также тех, кто подписал контракт или отправился на СВО добровольцем. Согласно постановлению регионального правительства, отсрочка дается на период несения военной службы, а также на три месяца после ее прохождения.

Отсрочка может быть продлена на период лечения в медучреждениях, если солдата ранили. При этом правило не означает, что военные вовсе перестанут платить по аренде.

При этом человек будет в праве не заключать договор аренды госимущества с военными. Ведь в обычном договоре, как правило, прописываются штрафы в отношении человека, который что-либо арендует. Здесь же их не будет.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Отсрочка#Оплата#Аренда
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