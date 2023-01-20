Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Мера касается также тех, кто подписал контракт или отправился на СВО добровольцем. Согласно постановлению регионального правительства, отсрочка дается на период несения военной службы, а также на три месяца после ее прохождения.
Отсрочка может быть продлена на период лечения в медучреждениях, если солдата ранили. При этом правило не означает, что военные вовсе перестанут платить по аренде.
При этом человек будет в праве не заключать договор аренды госимущества с военными. Ведь в обычном договоре, как правило, прописываются штрафы в отношении человека, который что-либо арендует. Здесь же их не будет.