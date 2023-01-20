Пациентка загорелась на операционном столе в московской больнице

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Женщина поступила в больницу 8 декабря. У нее перелом плеча и врачи должны были вставить пластину. Перед операцией пациентке ввели обезболивающее и она заснула. Однако позднее она проснулась от резкой боли, так как начала гореть, пишет Telegram-канал Baza.
Врачи смогли сбить огонь. В результате у женщины ожоги руки, на которой проводилась операция, а также спины. Ожоги получил и хирург. Родные пострадавшей рассказали, что медики не принесли извинений и хотели замять случившееся. В частности, они просили не фотографировать ожоги.
Мужу пациентки в больнице сообщили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Огонь распространялся быстро по причине того, что белье, на котором находилась пострадавшая, пропитано антисептиком.
Женщина была выписана из больницы 31 декабря. Ей все еще делают перевязки. По словам врачей, заживать ожоги будут в течение года. Теперь пострадавшая намерена обратиться в суд.
Московские следователи уже начали по данному факту проверку, сообщили в региональном СК.