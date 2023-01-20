Пациентка загорелась на операционном столе в московской больнице

Женщина поступила в больницу 8 декабря. У нее перелом плеча и врачи должны были вставить пластину. Перед операцией пациентке ввели обезболивающее и она заснула. Однако позднее она проснулась от резкой боли, так как начала гореть, пишет Telegram-канал Baza.