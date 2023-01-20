Рост рождаемости через три года в Нижнем Тагиле прогнозируют чиновники

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Согласно статистике, с 2012 по 2021 годы в Нижнем Тагиле число родившихся детей снизилось с 5,1 тысячи до 2,9 тысячи человек.
Однако в связи с мероприятиями, направленными на стимулирование рождаемости в России и выплатами различных пособий в городе ожидается прирост новорожденных. В 2022 году, по оценке специалистов, в Нижнем Тагиле родится 2 932 ребенка, а в 2025 — 3 124 человека, то есть на 192 младенца больше.
Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в Демидовскую городскую больницу, чтобы выяснить динамику рождаемости за последние три года. Однако там пояснили, что число детей, появившихся на свет в Перинатальном центре Нижнего Тагила, не отображает статистику рождаемости в городе, так как там наблюдаются не только местные жительницы.
Демидовская больница оказывает помощь беременным, роженица и родильницам Горнозаводского управленческого округа, — рассказал TagilCity.ru главврач медучреждения Сергей Овсянников.
При этом, некоторые тагильчанки по медицинским показаниям наблюдаются и рожают в Екатеринбурге. В Демидовской больнице отметили, что за 11 месяцев 2022 года в Перинатальном центре Нижнего Тагила на свет появились 2 914 детей, из которых 1 531 мальчик, 1 383 девочки. Также в ПЦ родилась 21 двойня.
Реальное положение дел с рождаемостью в Нижнем Тагиле не смогли TagilCity.ru предоставить и в Управлении актов гражданского состояния Свердловской области. Дело в том, что зарегистрировать ребенка можно в любом отделении ЗАГС, даже если ребенок был рожден в другой области или муниципалитете.
Количество выданных свидетельств о рождении не отражает фактического количества детей, родившихся в Нижнем Тагиле, — пояснила замначальника управления Наталья Храмова.
По данным ведомства, в 2022 году в Ленинском и Дзержинском отделениях ЗАГС было выдано 2 984 свидетельства о рождении для родителей 1 546 мальчиков, 1 438 девочек, 37 двоен и четырех троен.