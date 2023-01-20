Рост рождаемости через три года в Нижнем Тагиле прогнозируют чиновники

Однако в связи с мероприятиями, направленными на стимулирование рождаемости в России и выплатами различных пособий в городе ожидается прирост новорожденных. В 2022 году, по оценке специалистов, в Нижнем Тагиле родится 2 932 ребенка, а в 2025 — 3 124 человека, то есть на 192 младенца больше.