Смог накроет Свердловскую область

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Published Сегодня, 04:46
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Предостережение действует с 22:00 19 января, однако отменяется с 20:00 по уральскому времени 22 января. Это значит, что на протяжении почти трех дней токсичные вещества не поднимаются высоко в воздух, где уничтожаются, а оседают внизу, на земле.
Напомним, что в последний раз смог накрывал Нижний Тагил 25 ноября 2022 года. В тот день представители УГМС также объявили неблагоприятные метеоусловия, однако заводы продолжали совершать выбросы в атмосферу, и свидетелями этого стали практически 340 тысяч тагильчан.
Напомним, что 13 января газоанализатор редакции TagilCity.ru зафиксировал превышение диоксида азота. В воздухе, в сравнении с нормой, вещества оказалось в 2 раза больше, чем нужно.