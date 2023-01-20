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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Смог накроет Свердловскую область

Сегодня, 04:46
Фото: TagilCity.ru
Синоптики сообщили жителям Свердловской области о наличии НМУ (смога) I степени опасности. В воздухе наблюдаются затруднения с рассеиванием вредных веществ, сообщают специалисты УГМС.

Предостережение действует с 22:00 19 января, однако отменяется с 20:00 по уральскому времени 22 января. Это значит, что на протяжении почти трех дней токсичные вещества не поднимаются высоко в воздух, где уничтожаются, а оседают внизу, на земле.

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Напомним, что в последний раз смог накрывал Нижний Тагил 25 ноября 2022 года. В тот день представители УГМС также объявили неблагоприятные метеоусловия, однако заводы продолжали совершать выбросы в атмосферу, и свидетелями этого стали практически 340 тысяч тагильчан.

В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
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Напомним, что 13 января газоанализатор редакции TagilCity.ru зафиксировал превышение диоксида азота. В воздухе, в сравнении с нормой, вещества оказалось в 2 раза больше, чем нужно.

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#Свердловская область#Экология#Смог#НМУ#УГМС#Вредные вещества#Анна Варнакина
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