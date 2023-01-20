Сотрудники хлебокомбината в Карпинске пожаловались Путину на директора

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Со слов свердловчан, которые трудятся на хлебозаводе, после назначения Марата Нуриева на пост главы производства завод целенаправленно разрушают: оборудование ветшает и не обновляется, руководителя нет на месте, свои обязательства он не исполняет, сообщает издание Ура.ру со ссылкой на рабочих из Карпинска.
Жители Карпинска подметили, что из-за перехода предприятия на дешевое сырье низкого сорта упало и качество хлебобулочных изделий. По этой причине магазины федеральных сетей не берут карпинский хлеб на реализацию, а 80% товаров из фирменных киосков возвращаются на завод, потому что люди их не покупают. Новый директор, по мнению сотрудников, принесет компании банкротство.
Вследствие падения спроса снижается и объем производства, из-за чего нескольких служащих планируют сократить. Кто-то уже получил извещение о том, что уволят 14 марта текущего года.