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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Сотрудники хлебокомбината в Карпинске пожаловались Путину на директора

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI
Рабочие Карпинского хлебокомбината написали письмо на имя президента страны Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В тексте жалобы сотрудники просят проверить упадочное состояние предприятия, которое, по их мнению, возникло из-за нового директора.

Со слов свердловчан, которые трудятся на хлебозаводе, после назначения Марата Нуриева на пост главы производства завод целенаправленно разрушают: оборудование ветшает и не обновляется, руководителя нет на месте, свои обязательства он не исполняет, сообщает издание Ура.ру со ссылкой на рабочих из Карпинска.

Жители Карпинска подметили, что из-за перехода предприятия на дешевое сырье низкого сорта упало и качество хлебобулочных изделий. По этой причине магазины федеральных сетей не берут карпинский хлеб на реализацию, а 80% товаров из фирменных киосков возвращаются на завод, потому что люди их не покупают. Новый директор, по мнению сотрудников, принесет компании банкротство.

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Вследствие падения спроса снижается и объем производства, из-за чего нескольких служащих планируют сократить. Кто-то уже получил извещение о том, что уволят 14 марта текущего года.

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#Анна Варнакина#Хлеб#Хлебокомбинат#Завод#Жалоба#Рабочие#Карпинск#Евгений Куйвашев#Владимир Путин#Происшествия
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