Сотрудники хлебокомбината в Карпинске пожаловались Путину на директора

Жители Карпинска подметили, что из-за перехода предприятия на дешевое сырье низкого сорта упало и качество хлебобулочных изделий. По этой причине магазины федеральных сетей не берут карпинский хлеб на реализацию, а 80% товаров из фирменных киосков возвращаются на завод, потому что люди их не покупают. Новый директор, по мнению сотрудников, принесет компании банкротство.