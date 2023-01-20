Станцию метро затопило в Екатеринбурге

Со слов очевидцев, вода находится на таком уровне, что способна промочить людям обувь. Для того, чтобы этого не произошло, екатеринбуржцы выходят из сети пешеходных переходов через «Гринвич». Причина произошедшего — коммунальная авария на улице 8 Марта, 46.