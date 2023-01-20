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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Станцию метро затопило в Екатеринбурге

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
Один из подземных переходов в метрополитене Екатеринбурга затопило водой приблизительно на 10 сантиметров. Проблему заметили на станции «Геологическая» вблизи выхода к Дендрарию в утренние часы 20 января.

Со слов очевидцев, вода находится на таком уровне, что способна промочить людям обувь. Для того, чтобы этого не произошло, екатеринбуржцы выходят из сети пешеходных переходов через «Гринвич». Причина произошедшего — коммунальная авария на улице 8 Марта, 46.

Аварийные службы отключили водоснабжение, но часть воды успела попасть в дренажную систему метро, а оттуда — в подземные переходы. Из-за того, что МУП в Екатеринбурге не отвечает за метрополитен, устранять проблему вероятно придется сотрудникам городской внеуличной железной дороги, сообщает ЕАН.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Метро#Вода#Коммунальная авария
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