Станцию метро затопило в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Со слов очевидцев, вода находится на таком уровне, что способна промочить людям обувь. Для того, чтобы этого не произошло, екатеринбуржцы выходят из сети пешеходных переходов через «Гринвич». Причина произошедшего — коммунальная авария на улице 8 Марта, 46.
Аварийные службы отключили водоснабжение, но часть воды успела попасть в дренажную систему метро, а оттуда — в подземные переходы. Из-за того, что МУП в Екатеринбурге не отвечает за метрополитен, устранять проблему вероятно придется сотрудникам городской внеуличной железной дороги, сообщает ЕАН.