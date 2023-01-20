TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Студентов колледжа в Екатеринбурге увозят на скорой из общежития

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
Некоторые студенты колледжа им. Ползунова в Екатеринбурге оказались в больнице из-за вспышки кишечной инфекции в общежитии учебного заведения. Их отвозят в медучреждения, однако в стационар кладут не всех. Жилые помещения для учащихся суза располагаются вблизи закусочной, где нашли норовирус.

Некоторые студенты покидают общежитие и уезжают на скорой, некоторые добираются в здравоохранительные учреждения самостоятельно. Молодых людей объединяют симптомы кишечной инфекции. Те, кого не положили в больницу под круглосуточное наблюдение медработников, возвращаются в студгородок и заражают здоровых ребят из Екатеринбурга, сообщила студентка изданию Е1. Остальные екатеринбуржцы продолжают ходить на занятия и получать среднеспециальное образование. Роспотребнадзор, по данным СМИ, уже обработал общежитие для того, чтобы вспышка инфекции не распространялась.

Отравлением 15 человек шаурмой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом дела в отношении 15 отравленных шаурмой молодых людей (8 зараженных являются учениками колледжа имени Ползунова). Известно, что норовирусом II типа заболели посетители кафе «У Аро» в Екатеринбурге.

Читайте также:
Стала известна причина заражения детей норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК под ТагиломДевять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Студенты#Больница#Скорая помощь#Норовирус#Кишечная инфекция#Происшествия
Подпишитесь
«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями
Вчера, 11:50
Женщины утром, мужчины вечером: как в Нижнем Тагиле прошли Крещенские купания
Вчера, 15:25
Жители Нижнего Тагила могут сделать город столицей Тотального диктанта — 2023
Вчера, 09:09
138 перекопов не успели восстановить в Нижнем Тагиле до прихода зимы
17 января 16:15
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
18 января 05:21
Водителя проверят после отказа пустить женщину с коляской в автобус в Тагиле
Вчера, 11:01