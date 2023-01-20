Студентов колледжа в Екатеринбурге увозят на скорой из общежития

Некоторые студенты покидают общежитие и уезжают на скорой, некоторые добираются в здравоохранительные учреждения самостоятельно. Молодых людей объединяют симптомы кишечной инфекции. Те, кого не положили в больницу под круглосуточное наблюдение медработников, возвращаются в студгородок и заражают здоровых ребят из Екатеринбурга, сообщила студентка изданию Е1. Остальные екатеринбуржцы продолжают ходить на занятия и получать среднеспециальное образование. Роспотребнадзор, по данным СМИ, уже обработал общежитие для того, чтобы вспышка инфекции не распространялась.