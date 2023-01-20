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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Суд закрыл закусочную в Екатеринбурге после отравления шаурмой 15 человек

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге работа закусочной «У Аро», в которой ранее отравились 15 человек, остановлена по решению суда на 90 суток

Октябрьский районный суд признал ИП Бадалян А.С виновной в по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарных норм) и назначил ей наказание в виде работы ее киоска на 3 месяца.

Ранее сообщалось, что с 16 по 19 января в закусочной, по первоначальным данным, отравилось 12 человек. Позднее появилось информация о том, что приступы тошноты и рвоты наблюдаются у 15 граждан, в числе которых есть и подростки. 11 из пострадавших были госпитализированы.

В больнице всем им поставили диагноз - норовирус 2 типа. Тот же вирус выделен и у трех сотрудников шаурмичной. Там состоялась проверка, во время которой выяснилось, что в павильоне не было туалета, раковины и воды, чтобы помыть руки. Также там нашли бактерии группы кишечной палочки.

12 человек отравились шаурмой в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Закусочная#Отравление#Больница#Екатеринбург
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