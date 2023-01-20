Суд закрыл закусочную в Екатеринбурге после отравления шаурмой 15 человек

Ранее сообщалось, что с 16 по 19 января в закусочной, по первоначальным данным, отравилось 12 человек. Позднее появилось информация о том, что приступы тошноты и рвоты наблюдаются у 15 граждан, в числе которых есть и подростки. 11 из пострадавших были госпитализированы.



В больнице всем им поставили диагноз - норовирус 2 типа. Тот же вирус выделен и у трех сотрудников шаурмичной. Там состоялась проверка, во время которой выяснилось, что в павильоне не было туалета, раковины и воды, чтобы помыть руки. Также там нашли бактерии группы кишечной палочки.