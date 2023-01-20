Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Во время крещенских купаний в проруби тагильчанин чуть не погиб. По словам очевидцев, он был пьян. Позже он сказал, что это неправда и что ЧП чуть не случилось, потому что ранее он никогда не нырял.
Исследование воды в родниках и колодцах проведут в Нижнем Тагиле. Сейчас администрация ищет подрядчика. На эти цели потратят 3,4 млн рублей. Подписав договор, подрядчик обязуется проверять воду согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Проверять нужно будет родники и колодцы Нижнего Тагила и ряда сел.
После новогодних каникул жители Свердловской области задались вопросом, будет ли в России вторая волна мобилизации. В соцсетях ходят слухи о ее продолжении, однако власти заявляют, что мобилизации не будет.
Число новорожденных детей в Нижнем Тагиле увеличится к 2025 году на 6%. Такой прогноз сделали чиновники. Согласно статистике, с 2012 по 2021 годы в Нижнем Тагиле число родившихся детей снизилось с 5,1 тысячи до 2,9 тысячи человек.
Бизнесмена из Свердловской области, занимающегося легальным выращиванием конопли, Никиту Соловьева исключили из комиссии по экологии Государственного совета РФ. Причина – неправомерное использование бланка комиссии в личных целях.