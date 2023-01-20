Тело подростка найдено в квартире в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Труп обнаружил его младший брат и подумал, что тот шутит, пишет Е1. Когда мальчик понял, что его не разыгрывают, он побежал к соседям. Они позвонили родителям детей, в полицию и скорую помощь. Прибывшие следователи всех опросили.
Известно, что семья у умершего благополучная. Папа работает в бизнесе. Подросток учился в 10-м классе, но был на домашнем обучении.
Ранее в школе №45 в Нижнем Тагиле во время ночной смены умер охранник. Его труп нашли повара, которые утром пришли на работу. Сторож не открыл им дверь, как это делал всегда раньше. Они вошли через другую дверь и обнаружили его мертвым.