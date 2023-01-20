Тело подростка найдено в квартире в Верхней Пышме

Ранее в школе №45 в Нижнем Тагиле во время ночной смены умер охранник. Его труп нашли повара, которые утром пришли на работу. Сторож не открыл им дверь, как это делал всегда раньше. Они вошли через другую дверь и обнаружили его мертвым.