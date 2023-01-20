TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Тело подростка найдено в квартире в Верхней Пышме

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
В одной из квартир на Успенском проспекте в Верхней Пышме нашли тело 15-летнего юноши.

Труп обнаружил его младший брат и подумал, что тот шутит, пишет Е1. Когда мальчик понял, что его не разыгрывают, он побежал к соседям. Они позвонили родителям детей, в полицию и скорую помощь. Прибывшие следователи всех опросили.

Известно, что семья у умершего благополучная. Папа работает в бизнесе.  Подросток учился в 10-м классе, но был на домашнем обучении.

Ранее в школе №45 в Нижнем Тагиле во время ночной смены умер охранник. Его труп нашли повара, которые утром пришли на работу. Сторож не открыл им дверь, как это делал всегда раньше. Они вошли через другую дверь и обнаружили его мертвым.

Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп найден около автовокзала в ЕкатеринбургеТруп с отрезанной кистью найден на Эльмаше в Екатеринбурге«Зрелище ужасное»: труп обнаружили на остановке у школы № 49 в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Подросток#Умер
Подпишитесь
«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями
Вчера, 11:50
Женщины утром, мужчины вечером: как в Нижнем Тагиле прошли Крещенские купания
Вчера, 15:25
Смог накроет Свердловскую область
Сегодня, 04:46
Едва не погибший в купели на Крещение житель Нижнего Тагила был пьян
Сегодня, 08:54
Тариф на электроэнергию будет снижен в Свердловской области
Сегодня, 08:27
Рост рождаемости через три года в Нижнем Тагиле прогнозируют чиновники
Сегодня, 02:55