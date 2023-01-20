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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Учитель физкультуры из свердловской деревни погиб на СВО

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI
На спецоперации погиб учитель физкультуры из деревни Марийский Усть-Маш в Свердловской области. Олегу Филиппову было 23 года.

Известно, что он скончался 10 декабря, сообщает администрация Красноуфимского округа.

На похоронах присутствовали представители военного комиссариата, воинской части, администрации округа, а также общественные деятели.

Знакомые рассказали, что Олег решил преподавать у детей физкультуру, так как в этой профессии работал его отец, который умер пять лет назад.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб 26-летний Даниил Сергеев. Хоронили его в закрытом гробу без окошка. Смерть молодого человека наступила 30 декабря.

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