Учитель физкультуры из свердловской деревни погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Известно, что он скончался 10 декабря, сообщает администрация Красноуфимского округа.
На похоронах присутствовали представители военного комиссариата, воинской части, администрации округа, а также общественные деятели.
Знакомые рассказали, что Олег решил преподавать у детей физкультуру, так как в этой профессии работал его отец, который умер пять лет назад.
Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб 26-летний Даниил Сергеев. Хоронили его в закрытом гробу без окошка. Смерть молодого человека наступила 30 декабря.