Взрыв прогремел в квартире в Полевском

Также соседи добавили, что пожилая владелица жилья пользовалась газовым баллоном. Баллоны были найдены в квартире во время тушения пламени, пишет Е1.



Предварительно известно, что неосторожное обращение с этими баллонами и могло привести к пожару, а позднее и к взрывам. Хлопки слышали соседи.