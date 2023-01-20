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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Взрыв прогремел в квартире в Полевском

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
В Полевском местные жители услышали взрыв. Произошел пожар в угловой квартире на 1 этаже дома. По словам соседей, в ней за долги отключили газ и электроэнергию.

Также соседи добавили, что пожилая владелица жилья пользовалась газовым баллоном. Баллоны были найдены в квартире во время тушения пламени, пишет Е1.

Предварительно известно, что неосторожное обращение с этими баллонами и могло привести к пожару, а позднее и к взрывам. Хлопки слышали соседи.

В МЧС рассказали, что из дома они эвакуировали жителей. Горела квартира на первом этаже. Пожар начался с домашних вещей.

Спасатели добавили, что до их приезда из дома сами эвакуировались четыре человека. Еще шести гражданам пожарные помогли выбраться на улицу. Никто не пострадал

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Эвакуация
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