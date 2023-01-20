Взрыв прогремел в квартире в Полевском

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Также соседи добавили, что пожилая владелица жилья пользовалась газовым баллоном. Баллоны были найдены в квартире во время тушения пламени, пишет Е1.
Предварительно известно, что неосторожное обращение с этими баллонами и могло привести к пожару, а позднее и к взрывам. Хлопки слышали соседи.
В МЧС рассказали, что из дома они эвакуировали жителей. Горела квартира на первом этаже. Пожар начался с домашних вещей.
Спасатели добавили, что до их приезда из дома сами эвакуировались четыре человека. Еще шести гражданам пожарные помогли выбраться на улицу. Никто не пострадал