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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

«Я не пьяный, просто впервые нырял»: тагильчанин рассказал о ЧП в проруби в Крещение

Сегодня, 10:23
Фото: TagilCity.ru

Житель Нижнего Тагила едва не утонул в Крещение по время первого окунания в жизни

Тагильчанин Дмитрий, который стал героем видео с крещенских купаний в Нижнем Тагиле, рассказал TagilCity.ru свою версию событий. Мужчина отрицает факт алкогольного опьянения и поясняет, что инцидент произошел с ним во время первого крещенского купания в жизни.

Ранее о том, что мужчина находился в нетрезвой компании, редакции сообщили очевидцы. Однако сам едва не утонувший тагильчанин говорит, что перед окунанием в купель алкоголь не употреблял:

Ну ничего, тогда будет на их совести… Я честно говорю, просто раз такой резонанс пошел. Я не потреблял, ну абсолютно трезвый, мама у меня вообще не пьет. А я с мамой тоже не пью. Это просто мой первый опыт, честно. Мама пошла первая искупалась. Я ее подождал, переоделся, пошел — и вот. Три раза окунулся, надо выходить, и вот на видео все остальное, что было. После третьего раза покрестился и все. Я не помню, что случилось. Испугалась мама, она «Дима, Дима» кричала на видео, — рассказывает редакции Дмитрий, герой нашумевшего видеоролика.

По словам мужчины, хронических заболеваний или каких-то проблем со здоровьем у него нет. После потери сознания в воде крещенской купели на Нижнетагильском пруду мужчина пришел в себя достаточно быстро:

Со здоровьем у меня все хорошо, просто первый раз это у меня. Сейчас тоже все хорошо, и там вот буквально через 10 минут я в палатке оделся, и мы спокойно пошли в машину и уехали. Я не за рулем, мама за рулем, — поясняет Дмитрий.

В будущем повторять опыт с крещенским купанием мужчина не планирует:

Я в прошлом году еще хотел окунуться. Мне и жена запрещала, но я решил попробовать, и вот неудачный такой опыт получился. Больше не планирую в Крещение окунаться в прорубь, — признался тагильчанин в беседе с TagilCity.ru.
Женщины утром, мужчины вечером: как в Нижнем Тагиле прошли Крещенские купания
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Происшествия#Купание#Крещение#Купель
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