За помощь в ограблении пенсионеров задержан студент в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Молодому человеку 19 лет. Он учится в одном из колледжей Нижнего Тагила, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
По словам начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых, студент приехал в Нижний Тагил из Кушвы и жил в общежитии. В соцсетях он наткнулся на объявление о том, что на работу требуются курьеры. Он сходил на собеседование и узнал, что ему нужно будет забирать деньги у пенсионеров и относить их «работодателю».
В результате сбережения он забирал у пенсионеров, которых обманули по телефону, сказав, что «их родственник пострадал в аварии». Известно, что аферисты взяли со студента паспортные данные и адрес проживания.
К примеру, в Нижнем Тагиле курьер пришел в гости к 83-летней бабушке. Он забрал у нее 300 тысяч рублей, которые она передала якобы на помощь пострадавшей сестре.
На молодого человека завели дело по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.