За помощь в ограблении пенсионеров задержан студент в Нижнем Тагиле

По словам начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых, студент приехал в Нижний Тагил из Кушвы и жил в общежитии. В соцсетях он наткнулся на объявление о том, что на работу требуются курьеры. Он сходил на собеседование и узнал, что ему нужно будет забирать деньги у пенсионеров и относить их «работодателю».