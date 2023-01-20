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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

За помощь в ограблении пенсионеров задержан студент в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:09
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле полицейские задержали студента. Он оказывал помощь аферистам, которые обманывали пожилых граждан.

Молодому человеку 19 лет. Он учится в одном из колледжей Нижнего Тагила, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых, студент приехал в Нижний Тагил из Кушвы и жил в общежитии. В соцсетях он наткнулся на объявление о том, что на работу требуются курьеры.  Он сходил на собеседование и узнал, что ему нужно будет забирать деньги у пенсионеров и относить их «работодателю».

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В результате сбережения он забирал у пенсионеров, которых обманули по телефону, сказав, что «их родственник пострадал в аварии». Известно, что аферисты взяли со студента паспортные данные и адрес проживания.

К примеру, в Нижнем Тагиле курьер пришел в гости к 83-летней бабушке. Он забрал у нее 300 тысяч рублей, которые она передала якобы на помощь пострадавшей сестре.

На молодого человека завели дело по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мошенники не смогли обмануть пенсионера под Нижним Тагилом
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#Криминал#Курьер#Мошенничество#Уголовное дело#Нижний Тагил#Елена Озерова
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