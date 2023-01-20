Жена мобилизованного из Нижнего Тагила 3 месяца пытается вернуть мужа из плена

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Муж, призванный в рамках мероприятий по частичной мобилизации, со слов супруги боевого опыта не имеет, проходил только срочную службу. Его обучение заняло 1 день в Екатеринбурге, чуть более недели — в Белгородской области. После этого он оказался в зоне СВО и связь прервалась.
Мужчина позвонил Ольге ночью через мессенджеры. Сообщил, что ранен — подорвался на мине, получил ранение, упал в обморок и очнулся в местах расположения противника. Далее с жительницей Нижнего Тагила разговаривали украинские военные и говорили о том, что готовы к обмену.
С этого момента тагильчанка обивает пороги ведомств: обращается к губернатору, главе города, в Министерство обороны и другие инстанции. Со слов женщины, ей с трудом удалось добиться для супруга статуса военнопленного, так как иначе он числился пропавшим без вести. Выяснить, присутствует ли Александр в списках на обмен, ей не удалось.
Последний разговор супружеской пары прошел в ноябре: рассказал, что едет в госпиталь, сообщает Е1. После жительнице Нижнего Тагила стали звонить только по видеосвязи и только под запись. В последний месяц 2022 года с Ольгой связался журналист Владимир Золкин из Украины. Беседующих супругов, которым задавались провокационные вопросы, записали и выложили на Youtube-канал. При этом, рассказала женщина СМИ, мужчина успел поинтересоваться состоянием детей и даже увидеть их. Тагильчанин стал героем 4 видеозаписей, сделанных украинцами.
Ольга рассказывает, что за время пребывания в плену украинцев мужчина похудел приблизительно на 20 килограмм. Свою жизнь сравнивает с тюрьмой, но не жалуется.
Информацию о статусе военнопленного изданию Е1 подтвердила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Политический деятель заверила, что в списках на обмен мобилизованный из Нижнего Тагила числится с последних чисел октября.
Данные также подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов. Со слов парламентария, Александр в списках присутствует. В них же — военные из Талицы и Тавды. В данный момент происходят долгие согласования между сторонами конфликта, в которых каждое государство пытается продвинуть свои интересы. Скорость возвращения жителя Нижнего Тагила домой будет зависеть от дипломатов и логистики. В свою очередь супруге наказали просто ждать.