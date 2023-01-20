Жена мобилизованного из Нижнего Тагила 3 месяца пытается вернуть мужа из плена

Последний разговор супружеской пары прошел в ноябре: рассказал, что едет в госпиталь, сообщает Е1. После жительнице Нижнего Тагила стали звонить только по видеосвязи и только под запись. В последний месяц 2022 года с Ольгой связался журналист Владимир Золкин из Украины. Беседующих супругов, которым задавались провокационные вопросы, записали и выложили на Youtube-канал. При этом, рассказала женщина СМИ, мужчина успел поинтересоваться состоянием детей и даже увидеть их. Тагильчанин стал героем 4 видеозаписей, сделанных украинцами.