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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Жена мобилизованного из Нижнего Тагила 3 месяца пытается вернуть мужа из плена

Сегодня, 03:59
Фото: 1MI

В плен на Украине попал житель Нижнего Тагила

27 сентября Александр из Нижнего Тагила получил повестку по частичной мобилизации, а через некоторое время был в зоне спецоперации. 22 октября муж позвонил Ольге и сообщил, что взят в плен. С этого момента жена пытается вернуть военного домой.

Муж, призванный в рамках мероприятий по частичной мобилизации, со слов супруги боевого опыта не имеет, проходил только срочную службу. Его обучение заняло 1 день в Екатеринбурге, чуть более недели — в Белгородской области. После этого он оказался в зоне СВО и связь прервалась.

Мужчина позвонил Ольге ночью через мессенджеры. Сообщил, что ранен — подорвался на мине, получил ранение, упал в обморок и очнулся в местах расположения противника. Далее с жительницей Нижнего Тагила разговаривали украинские военные и говорили о том, что готовы к обмену.

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С этого момента тагильчанка обивает пороги ведомств: обращается к губернатору, главе города, в Министерство обороны и другие инстанции. Со слов женщины, ей с трудом удалось добиться для супруга статуса военнопленного, так как иначе он числился пропавшим без вести. Выяснить, присутствует ли Александр в списках на обмен, ей не удалось.

Последний разговор супружеской пары прошел в ноябре: рассказал, что едет в госпиталь, сообщает Е1. После жительнице Нижнего Тагила стали звонить только по видеосвязи и только под запись. В последний месяц 2022 года с Ольгой связался журналист Владимир Золкин из Украины. Беседующих супругов, которым задавались провокационные вопросы, записали и выложили на Youtube-канал. При этом, рассказала женщина СМИ, мужчина успел поинтересоваться состоянием детей и даже увидеть их. Тагильчанин стал героем 4 видеозаписей, сделанных украинцами.

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Ольга рассказывает, что за время пребывания в плену украинцев мужчина похудел приблизительно на 20 килограмм. Свою жизнь сравнивает с тюрьмой, но не жалуется.

Информацию о статусе военнопленного изданию Е1 подтвердила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Политический деятель заверила, что в списках на обмен мобилизованный из Нижнего Тагила числится с последних чисел октября.

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Данные также подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов. Со слов парламентария, Александр в списках присутствует. В них же — военные из Талицы и Тавды. В данный момент происходят долгие согласования между сторонами конфликта, в которых каждое государство пытается продвинуть свои интересы. Скорость возвращения жителя Нижнего Тагила домой будет зависеть от дипломатов и логистики. В свою очередь супруге наказали просто ждать.

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