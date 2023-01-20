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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Житель поселка под Нижним Тагилом спаивал малолетнего сына втайне от матери

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом отец заставлял подростка пить с ним пиво

За склонение сына к употреблению спиртного жителю поселка Новоасбест под Нижним Тагилом вынесен приговор. Он поил ребенка пивом.

Известно, что на протяжении четырех дней подряд 45-летний мужчина выпивал. При этом он говорил сыну пить с ним, так как одному ему было скучно. Известно, что сыну менее 18 лет. Подростку папа обещал, что об этом никто не узнает, даже мама.

Как рассказал сам мальчик, отец и мать в разводе. Жить он остался с мамой в Нижнем Тагиле, но в марте прошлого года приехал погостить к папе в Новоасбест.

Сначала отец принес в дом две бутылки пива. Выпить их вместе он предложил сыну, но тот отказал, потому что мама запрещает. Далее, согласно показаниям сына, он все же согласился выпить стакан пива, потому что отец пообещал ничего не сказать матери.

Далее молодой человек почувствовал горечь во рту, у него закружилась голова. На следующий день он также употреблял с отцом пиво, а потом папа при нем пил водку и коньяк с родственником, а сыну давал пиво.

На отца завели дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение подростка в распитие алкоголя). Ему назначили ограничение свободы на 2 года. Также его лишили родительских прав, а ребенка передали матери.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Новоасбест#Сын#Алкоголь#Запой#Отец#Нижний Тагил
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