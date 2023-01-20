Житель поселка под Нижним Тагилом спаивал малолетнего сына втайне от матери

Известно, что на протяжении четырех дней подряд 45-летний мужчина выпивал. При этом он говорил сыну пить с ним, так как одному ему было скучно. Известно, что сыну менее 18 лет. Подростку папа обещал, что об этом никто не узнает, даже мама.