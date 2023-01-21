117 двоен и 7 троен зарегистрировано в Нижнем Тагиле за три года

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По данным статистики, больше всего младенцев за три года было зарегистрировано в Ленинском и Дзержинском ЗАГСАх в 2020 году, а именно 3 393 ребенка: 1 747 мальчиков и 1 647 девочек. Среди них 46 двоен и три тройни.
В 2021 году число зарегистрированных детей немного снизилось. Тагильские ЗАГСы выдали свидетельства о рождении 3 229 новорожденным. 1 655 из них мужского пола, 1 574 — женского, в том числе 34 двойни.
За прошедший год в Нижнем Тагиле родители получили 2 984 государственных свидетельств о рождении на 1 546 мальчиков, 1 438 девочек, 37 двоен и четыре тройни. Таким образом, по сравнению с 2020 годом спад составил около 8%.
Однако в Управлении актов гражданского состояния Свердловской области редакции TagilCity.ru пояснили, что регистрация детей может проводиться любым отделением ЗАГС по месту обращения родителей, даже если роды прошли в другом субъекте России.
Таким образом, количество выданных свидетельств о рождении не отражает фактического количества детей, родившихся в Нижнем Тагиле, — отметила замначальника управления Наталья Храмова.