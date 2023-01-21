117 двоен и 7 троен зарегистрировано в Нижнем Тагиле за три года

По данным статистики, больше всего младенцев за три года было зарегистрировано в Ленинском и Дзержинском ЗАГСАх в 2020 году, а именно 3 393 ребенка: 1 747 мальчиков и 1 647 девочек. Среди них 46 двоен и три тройни.