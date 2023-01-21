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117 двоен и 7 троен зарегистрировано в Нижнем Тагиле за три года

Сегодня, 04:00
9 606 новорожденных детей зарегистрировано в ЗАГСах Нижнего Тагила с 2020 по 2022 годы. Среди них семь троен и 117 двоен.

По данным статистики, больше всего младенцев за три года было зарегистрировано в Ленинском и Дзержинском ЗАГСАх в 2020 году, а именно 3 393 ребенка: 1 747 мальчиков и 1 647 девочек. Среди них 46 двоен и три тройни.

В 2021 году число зарегистрированных детей немного снизилось. Тагильские ЗАГСы выдали свидетельства о рождении 3 229 новорожденным. 1 655 из них мужского пола, 1 574 — женского, в том числе 34 двойни.

За прошедший год в Нижнем Тагиле родители получили 2 984 государственных свидетельств о рождении на 1 546 мальчиков, 1 438 девочек, 37 двоен и четыре тройни. Таким образом, по сравнению с 2020 годом спад составил около 8%.

Однако в Управлении актов гражданского состояния Свердловской области редакции TagilCity.ru пояснили, что регистрация детей может проводиться любым отделением ЗАГС по месту обращения родителей, даже если роды прошли в другом субъекте России.

Таким образом, количество выданных свидетельств о рождении не отражает фактического количества детей, родившихся в Нижнем Тагиле, — отметила замначальника управления Наталья Храмова.
Первым новорожденным в Нижнем Тагиле в 2023 году стал мальчик
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Статистика#Рождаемость#ЗАГС
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