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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

8-летний мальчик попал под колеса LADA в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:36
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Травмы получил 8-летний пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля LADA XRAY в Нижнем Тагиле.

Авария произошла 20 января около 17.00 на Вагонке. Водитель LADA ехал в сторону улицы Алтайской и допустил наезд на ребенка у дома № 1 на улице Володарская. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом недалеко находился пешеходный переход.

Водитель пояснил, что двигался на заправку на медленной скорости, на встречной полосе стояли машины. Мальчика он не видел, только почувствовал удар о свой автомобиль. Школьник был госпитализирован в больницу. Он получил ушибы головы, после осмотра врачей ребенка отпустили домой.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

52-летний мужчина за рулем оказался трезвым. Его водительский стаж составляет 22 года. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают все причины произошедшей аварии.

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#Евгения Сафина#ДТП#Нижний Тагил#Авария#ГИБДД#Полиция#Ребенок#Пострадавший#Водитель
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