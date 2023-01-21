8-летний мальчик попал под колеса LADA в Нижнем Тагиле

Авария произошла 20 января около 17.00 на Вагонке. Водитель LADA ехал в сторону улицы Алтайской и допустил наезд на ребенка у дома № 1 на улице Володарская. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом недалеко находился пешеходный переход.