8-летний мальчик попал под колеса LADA в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Авария произошла 20 января около 17.00 на Вагонке. Водитель LADA ехал в сторону улицы Алтайской и допустил наезд на ребенка у дома № 1 на улице Володарская. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом недалеко находился пешеходный переход.
Водитель пояснил, что двигался на заправку на медленной скорости, на встречной полосе стояли машины. Мальчика он не видел, только почувствовал удар о свой автомобиль. Школьник был госпитализирован в больницу. Он получил ушибы головы, после осмотра врачей ребенка отпустили домой.
52-летний мужчина за рулем оказался трезвым. Его водительский стаж составляет 22 года. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают все причины произошедшей аварии.