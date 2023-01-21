TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом получил предостережение от Россельхознадзора за нарушение оформления ветсертификата и отсутствие информации о собственном производстве.
Информация о нарушении поступила в орган контроля из Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов. Нарушения были выявлены после проведения ведомством мониторинга по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», — сообщается в документации по итогам проверки.

Так, продукция, которую бизнесмен из ХМАО закупал у агрокомплекса, была без указания того, что ее производит ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». То есть предприятие нарушило оформление ветеринарных сопроводительных документов. 

Свердловский Россельхознадзор объявил комплексу предостережение, поскольку компании, предприятия, занимающиеся производством мяса, обязаны предоставлять правильно оформленное ветсвидетельство. 

Напомним, летом 2022 года агрокомплекс получил предостережение от Росприроднадзора за слив фекалий. Жители поселка Горноуральский регулярно жалуются, что свинокомплекс сливает фекалии в реки из-за чего по всему поселку разносится зловонный запах. В связи с этим Роспотребнадзор отобрал пробы и направил их на исследование.

Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Агрокомплекс#Агрокомплекс Горноуральский#Прокуратура#Проверка#Россельхознадзор#Юлия Степанова
Подпишитесь
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
Сегодня, 10:28
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:54
Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете
Вчера, 10:08
«Я не пьяный, просто впервые нырял»: тагильчанин рассказал о ЧП в проруби в Крещение
Вчера, 10:23
«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила
Сегодня, 11:30