Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата

Информация о нарушении поступила в орган контроля из Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов. Нарушения были выявлены после проведения ведомством мониторинга по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», — сообщается в документации по итогам проверки.

Так, продукция, которую бизнесмен из ХМАО закупал у агрокомплекса, была без указания того, что ее производит ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». То есть предприятие нарушило оформление ветеринарных сопроводительных документов.

Свердловский Россельхознадзор объявил комплексу предостережение, поскольку компании, предприятия, занимающиеся производством мяса, обязаны предоставлять правильно оформленное ветсвидетельство.

Напомним, летом 2022 года агрокомплекс получил предостережение от Росприроднадзора за слив фекалий. Жители поселка Горноуральский регулярно жалуются, что свинокомплекс сливает фекалии в реки из-за чего по всему поселку разносится зловонный запах. В связи с этим Роспотребнадзор отобрал пробы и направил их на исследование.