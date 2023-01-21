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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Екатеринбуржец украл деньги с чужой карты ради алкогольного вечера в новых трусах

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга разыскивается за кражу денег с чужой банковской карты

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который воспользовался чужой потерянной банковской картой в Екатеринбурге. С ее помощью мужчина приобрел нижнее белье и алкогольные напитки.

Пропажу карты одной из финансовых организаций жительница Екатеринбурга обнаружила в конце декабря 2022 года. В банковском приложении она увидела, что с карты произошли два списания. После этого женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что покупки совершал мужчина в одном из торговых центров Пионерского микрорайона. Его запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах записей неизвестный покупает алкоголь, а также нижнее белье.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Всех, кто может опознать личность злоумышленника, просят обращаться по телефонам +7 932 611-18-62  или 102. Также в УМВД Екатеринбурга предлагают мужчине самому явиться в отделение полиции и возместить причиненный ущерб.

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#Евгения Сафина#Криминал#Екатеринбург#Банковская карта#Кража#Полиция#Розыск
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