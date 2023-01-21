Екатеринбуржец украл деньги с чужой карты ради алкогольного вечера в новых трусах

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Пропажу карты одной из финансовых организаций жительница Екатеринбурга обнаружила в конце декабря 2022 года. В банковском приложении она увидела, что с карты произошли два списания. После этого женщина обратилась в полицию.
Выяснилось, что покупки совершал мужчина в одном из торговых центров Пионерского микрорайона. Его запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах записей неизвестный покупает алкоголь, а также нижнее белье.
Всех, кто может опознать личность злоумышленника, просят обращаться по телефонам +7 932 611-18-62 или 102. Также в УМВД Екатеринбурга предлагают мужчине самому явиться в отделение полиции и возместить причиненный ущерб.