Грузовой вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем Тагиле

Posted 21 января 2023, 16:44
Published 21 января 2023, 16:44
Modified 21 января 2023, 16:46
Updated 21 января 2023, 16:46
По данным ведомства, вагон был порожним. Он сошел с рельсов в 18.05 на стрелочном переводе № 46. Сотрудники ВГОКа ликвидировали сход самостоятельно, поэтому задержек в расписании других поездов на данный момент нет.
Однако Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии. Сотрудники ведомства выяснят причины произошедшего инцидента и проверят, как работники предприятия соблюдают законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования.