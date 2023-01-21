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Posted 21 января 2023, 16:44

Published 21 января 2023, 16:44

Modified 21 января 2023, 16:46

Updated 21 января 2023, 16:46

Грузовой вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем Тагиле

Грузовой вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем Тагиле

21 января 2023, 16:44
Фото: 1MI
Авария произошла 20 января на станции Рудная на подъездных путях к ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле. Теперь сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку.

По данным ведомства, вагон был порожним. Он сошел с рельсов в 18.05 на стрелочном переводе № 46. Сотрудники ВГОКа ликвидировали сход самостоятельно, поэтому задержек в расписании других поездов на данный момент нет.

Однако Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии. Сотрудники ведомства выяснят причины произошедшего инцидента и проверят, как работники предприятия соблюдают законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#ВГОК#Железная дорога#Вагон#Транспортная прокуратура
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