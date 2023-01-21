TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Грузовой вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:44
Фото: 1MI
Авария произошла 20 января на станции Рудная на подъездных путях к ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле. Теперь сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку.

По данным ведомства, вагон был порожним. Он сошел с рельсов в 18.05 на стрелочном переводе № 46. Сотрудники ВГОКа ликвидировали сход самостоятельно, поэтому задержек в расписании других поездов на данный момент нет.

Однако Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии. Сотрудники ведомства выяснят причины произошедшего инцидента и проверят, как работники предприятия соблюдают законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования.

Вагон поезда загорелся на вокзале в Серове
Узнать подробнее
Читайте также:
Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем ТагилеНа станции Первоуральск 16 грузовых вагонов врезались в тупикВагоны с углем ушли под откос в Каменске-Уральском
#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Вгок#Вагон#Железная дорога#Транспортная прокуратура
Подпишитесь
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
Сегодня, 10:28
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:54
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
Сегодня, 10:49
Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете
Вчера, 10:08
«Я не пьяный, просто впервые нырял»: тагильчанин рассказал о ЧП в проруби в Крещение
Вчера, 10:23
«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила
Сегодня, 11:30