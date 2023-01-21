Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле

По его словам, на предприятие не хотят идти даже работники без квалификации и специальности, хотя их готовы обучать. При этом завод является единственным в России производителем танков и на сегодняшний день выполняет Гособоронзаказ.

Нам не хватает специализированных кадров. В первую очередь, это станочники, — рассказал «Новым известиям» Владимир Рощупкин.

Он отметил, что в основном не хватает мужчин, однако на данный момент требуются 50 сотрудниц женского пола на сдельную оплату. Но желающих нет.

Ранее стало известно, что УВЗ на рабочие специальности трудоустраивает осужденных. А в ГУФСИН заявили, что на предприятие отправятся 250 человек, приговоренные к принудительным работам.