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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:54
Фото: TagilCity.ru
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле не хватает сотрудников из-за усиленного режима работы, объявленного в связи с СВО. Об этом заявил исполнительный директор Владимир Рощупкин.

По его словам, на предприятие не хотят идти даже работники без квалификации и специальности, хотя их готовы обучать.  При этом завод является единственным в России производителем танков и на сегодняшний день выполняет Гособоронзаказ.

Нам не хватает специализированных кадров. В первую очередь, это станочники, — рассказал «Новым известиям» Владимир Рощупкин. 

Он отметил, что в основном не хватает мужчин, однако на данный момент требуются 50 сотрудниц женского пола на сдельную оплату. Но желающих нет.

Ранее стало известно, что УВЗ на рабочие специальности трудоустраивает осужденных. А в ГУФСИН заявили, что на предприятие отправятся 250 человек, приговоренные к принудительным работам.

250 осужденных трудоустроят на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
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О дефиците специализированных кадров рассказали и другие представители оборонных предприятий РФ. На них самыми востребованными профессиями на сегодняшний день являются операторы станков, инженеры-электроники, токари, механосборщики, электромонтеры и другие. По статистике, на некоторых оборонных заводах страны рост вакансий вырос в два раза, а на некоторых и больше.

Напомним, что после объявления частичной мобилизации в России на предприятиях Нижнего Тагила возник кадровый голод из-за увеличения объемов производств. При этом, чаще всего требуются высококвалифицированные специалисты. В ноябре 2022 года на сайте «Работа России» Уралвагонзавод опубликовал 40 различных вакансий с заработной платой до 100 тысяч рублей.

Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Нижний Тагил#УВЗ#Работники#Кадры#Владимир Рощупкин
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