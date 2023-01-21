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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Магнитные бури до 5 баллов по 9-балльной шкале прогнозируются в Нижнем Тагиле на неделе с 23 по 29 января.

С понедельника по среду, с 23 по 25 января, ожидается небольшая геомагнитная активность от двух до трех баллов. А в четверг, 26 января, прогнозируется слабая магнитная буря до пяти баллов. Такие данные приведены на сайте Гисметео.

В конце рабочей недели, а также на выходных КП-индекс геомагнитной активности снова снизится до двух и трех баллов. При этом среднесуточные температуры на следующей неделе в Нижнем Тагиле составят от -7 до -9 градусов. А в воскресенье, 29 января, похолодает до -15 градусов.

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#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Магнитные бури#Синоптики#Прогноз#Евгения Сафина
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