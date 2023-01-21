Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле

В конце рабочей недели, а также на выходных КП-индекс геомагнитной активности снова снизится до двух и трех баллов. При этом среднесуточные температуры на следующей неделе в Нижнем Тагиле составят от -7 до -9 градусов. А в воскресенье, 29 января, похолодает до -15 градусов.