Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
С понедельника по среду, с 23 по 25 января, ожидается небольшая геомагнитная активность от двух до трех баллов. А в четверг, 26 января, прогнозируется слабая магнитная буря до пяти баллов. Такие данные приведены на сайте Гисметео.
В конце рабочей недели, а также на выходных КП-индекс геомагнитной активности снова снизится до двух и трех баллов. При этом среднесуточные температуры на следующей неделе в Нижнем Тагиле составят от -7 до -9 градусов. А в воскресенье, 29 января, похолодает до -15 градусов.