Массовое отравление шаурмой в Екатеринбурге стало причиной проверки СК

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В ведомство поступила информация о том, что несколько человек, в том числе и школьники, обратились за медицинской помощью в медицинские учреждения, так как отравились продуктами питания, приобретенными в закусочной.
Теперь специалистам предстоит выяснить точное число пострадавших посетителей, а также установить причиненную им тяжесть вреда здоровью. На данный момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и ищут очевидцев. Кроме того, будут запрошены документы о работе павильона. После этого будет принято объективное процессуальное решение.