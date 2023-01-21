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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Массовое отравление шаурмой в Екатеринбурге стало причиной проверки СК

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI
Сотрудники Следственного комитета начали проверку и устанавливают обстоятельства отравления посетителей шаурмой в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге.

В ведомство поступила информация о том, что несколько человек, в том числе и школьники, обратились за медицинской помощью в медицинские учреждения, так как отравились продуктами питания, приобретенными в закусочной.

Теперь специалистам предстоит выяснить точное число пострадавших посетителей, а также установить причиненную им тяжесть вреда здоровью. На данный момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и ищут очевидцев. Кроме того, будут запрошены документы о работе павильона. После этого будет принято объективное процессуальное решение.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Проверка#Следственный комите#Закусочная#Отравление#Шаурма#Здоровье
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