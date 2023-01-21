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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Певица из Екатеринбурга Монеточка* признана иноагентом в России

Сегодня, 11:04
Фото: Страница Монеточки* в соцсетях
Иноагентом признал Минюст певицу из Екатеринбурга Монеточку* (Елизавету Гырдымову*). Причиной этого стали высказывания, которые она произносила во время концерта со сцены в Литве.

На сайте ведомства значится, что Монеточка* получала поддержку от иностранных источников. Кроме того, певица осуществляла сбор средств в поддержку Украины и высказывалась против проведения специальной военной операции. На сегодняшний день она проживает за пределами РФ.

Помимо Елизаветы Гырдымовой*, 20 января реестр иноагентов был дополнен еще пятью физлицами. Также в список вошел проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK»*.

Напомним, в ноябре 2022 года иноагентом в России был признан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*. Летом он был задержан за дискредитацию военных сил РФ. Силовики проводили обыски в его квартире и офисе.

* — признаны иноагентами на территории Российской Федерации

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* признан иноагентом
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#Евгения Сафина#Политика#Екатеринбург#Свердловская область#Певица#Иноагент#Минюст
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