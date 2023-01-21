Певица из Екатеринбурга Монеточка* признана иноагентом в России

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
На сайте ведомства значится, что Монеточка* получала поддержку от иностранных источников. Кроме того, певица осуществляла сбор средств в поддержку Украины и высказывалась против проведения специальной военной операции. На сегодняшний день она проживает за пределами РФ.
Помимо Елизаветы Гырдымовой*, 20 января реестр иноагентов был дополнен еще пятью физлицами. Также в список вошел проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK»*.
Напомним, в ноябре 2022 года иноагентом в России был признан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*. Летом он был задержан за дискредитацию военных сил РФ. Силовики проводили обыски в его квартире и офисе.
* — признаны иноагентами на территории Российской Федерации