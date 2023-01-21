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Posted Сегодня, 20:32

Published Сегодня, 20:32

Modified Сегодня, 20:34

Updated Сегодня, 20:34

Рыбак пропал в поселке Мурзинка Свердловской области

Сегодня, 20:32
Фото: TagilCity.ru
Полиция, спасатели и волонтеры из поиского отряда «Прорыв» с 20 января разыскивают 48-летнего Александра Печенина. Он пропал после рыбалки в свердловском поселке.

По данным от поисковиков, мужчина пропал в пятницу 20 января в поселке Мурзинка (г.о. Среднеуральск).

Рост разыскиваемого составляет 179 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубого цвета.

На момент пропажи был одет: куртка «рыбацкая» зелёного цвета, штаны-комбинезон серого цвета, сапоги чёрного цвета. С собой: санки черного цвета, пайва черного цвета, палатка белого цвета с фиолетовой крышкой, — сообщают в «Прорыве».

Полиция занимается поиском пропавшего. Также в поисковом отряде собирают волонтеров для розыска рыбака в близлежащих лесах и у водоемов.

Фото: "Прорыв"
#Александра Логинова#Свердловская область#Происшествия#Среднеуральск#Пропавший#Пропал человек#Рыбак
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