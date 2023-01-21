Рыбак пропал в поселке Мурзинка Свердловской области

Полиция, спасатели и волонтеры из поиского отряда «Прорыв» с 20 января разыскивают 48-летнего Александра Печенина. Он пропал после рыбалки в свердловском поселке.

По данным от поисковиков, мужчина пропал в пятницу 20 января в поселке Мурзинка (г.о. Среднеуральск). Рост разыскиваемого составляет 179 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубого цвета. На момент пропажи был одет: куртка «рыбацкая» зелёного цвета, штаны-комбинезон серого цвета, сапоги чёрного цвета. С собой: санки черного цвета, пайва черного цвета, палатка белого цвета с фиолетовой крышкой, — сообщают в «Прорыве». Полиция занимается поиском пропавшего. Также в поисковом отряде собирают волонтеров для розыска рыбака в близлежащих лесах и у водоемов. Фото: "Прорыв"