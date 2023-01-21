Рыбак пропал в поселке Мурзинка Свердловской области

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:34
Updated Сегодня, 20:34
По данным от поисковиков, мужчина пропал в пятницу 20 января в поселке Мурзинка (г.о. Среднеуральск).
Рост разыскиваемого составляет 179 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубого цвета.
На момент пропажи был одет: куртка «рыбацкая» зелёного цвета, штаны-комбинезон серого цвета, сапоги чёрного цвета. С собой: санки черного цвета, пайва черного цвета, палатка белого цвета с фиолетовой крышкой, — сообщают в «Прорыве».
Полиция занимается поиском пропавшего. Также в поисковом отряде собирают волонтеров для розыска рыбака в близлежащих лесах и у водоемов.