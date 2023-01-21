Сход снега с крыш ожидается из-за потепления в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Согласно прогнозу, в Свердловской области в некоторых районах ожидаются плюсовые температуры. В Нижнем Тагиле обещают ясную погоду. Под лучами солнца снег начинает активно таять, а в ночное время из-за перепада температур образуется лед.
Именно поэтому с крыш домов или козырьков могут скатываться ледяные или снежные глыбы. Тагильчанам следует быть бдительнее и не ходить вблизи зданий, а также напомнить об опасности детям. Кроме того, при выходе и входе в подъезды домов не стоит останавливаться или задерживаться на крыльце и парковать автомобили рядом с крышами.