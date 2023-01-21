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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Сход снега с крыш ожидается из-за потепления в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
В связи с потеплением, которое прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле, возможен сход снега с крыш домов. Об опасности этого напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Согласно прогнозу, в Свердловской области в некоторых районах ожидаются плюсовые температуры. В Нижнем Тагиле обещают ясную погоду. Под лучами солнца снег начинает активно таять, а в ночное время из-за перепада температур образуется лед.

Именно поэтому с крыш домов или козырьков могут скатываться ледяные или снежные глыбы. Тагильчанам следует быть бдительнее и не ходить вблизи зданий, а также напомнить об опасности детям. Кроме того, при выходе и входе в подъезды домов не стоит останавливаться или задерживаться на крыльце и парковать автомобили рядом с крышами.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Нижний Тагил#Снег#Потепление#МЧС#Крыши#Опасность
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