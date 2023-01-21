Сход снега с крыш ожидается из-за потепления в Нижнем Тагиле

Именно поэтому с крыш домов или козырьков могут скатываться ледяные или снежные глыбы. Тагильчанам следует быть бдительнее и не ходить вблизи зданий, а также напомнить об опасности детям. Кроме того, при выходе и входе в подъезды домов не стоит останавливаться или задерживаться на крыльце и парковать автомобили рядом с крышами.