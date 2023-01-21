Сильные ветра ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Местами по области будут небольшие осадки в виде снега. Ночные температуры воздуха в воскресенье составят от -5 до -10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в -2 градуса.
При этом, МЧС предупреждает о сильных порывах западного ветра, которые будут достигать до 17 метров в секунду. В связи с этим возможно нарушение электроснабжения населенных пунктов из-за обрыва или перехлеста проводов на ЛЭП. Всем муниципалитетам региона рекомендовано проверить работу систем оповещения и усилить контроль за соблюдениями мер безопасности.