Сильные ветра ожидаются в Свердловской области

При этом, МЧС предупреждает о сильных порывах западного ветра, которые будут достигать до 17 метров в секунду. В связи с этим возможно нарушение электроснабжения населенных пунктов из-за обрыва или перехлеста проводов на ЛЭП. Всем муниципалитетам региона рекомендовано проверить работу систем оповещения и усилить контроль за соблюдениями мер безопасности.