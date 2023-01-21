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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Сильные ветра ожидаются в Свердловской области

Сегодня, 16:45
Фото: 1MI
Западный ветер до 17 метров в секунду прогнозируют синоптики 22 января в Свердловской области.

Местами по области будут небольшие осадки в виде снега. Ночные температуры воздуха в воскресенье составят от -5 до -10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в -2 градуса.

При этом, МЧС предупреждает о сильных порывах западного ветра, которые будут достигать до 17 метров в секунду. В связи с этим возможно нарушение электроснабжения населенных пунктов из-за обрыва или перехлеста проводов на ЛЭП. Всем муниципалитетам региона рекомендовано проверить работу систем оповещения и усилить контроль за соблюдениями мер безопасности.

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#Евгения Сафина#Погода#Свердловская область#Ветер#Предепреждение#Синоптики#Нижний Тагил
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