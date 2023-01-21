Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста

По данным прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что между «Уралхимпластом» и ООО «Строймеханизация» был заключен договор на реконструкцию цеха литейных и новолачных смол. Еще один контракт предприятие подписало с ООО «Строй-Заказчик». Эта компания должна была осуществлять надзор за ходом выполняемых работ. В свою очередь «Строймеханизация» наняла на строительство субподрядчика — ООО «Главное строительное управление». А эта компания заключила договор подряда на вывоз мусора с ООО «СтройДорСервис».