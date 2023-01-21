В Нижнем Тагиле снова самое дорогое молоко в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Согласно данным Свердловскстата, в течение года фиксировалось постепенное увеличение стоимости продукта. В декабре 2022 года средняя цена на литр молока в регионе составила 67,65 рубля. Специалисты публикуют данные по крупным городам Свердловской области.
Так, дороже всего в декабре молоко обходилось жителям Нижнего Тагила. Они могли купить литр в среднем за 68,73 рубля. На втором месте находится Серов, там покупатели платили 68,56 рубля. Далее следует Первоуральск. В этом городе литр продукта обходился в 67,58 рубля.
В столице Урала, по статистике, в торговых точках молоко стоило 67,44 рубля. Дешевле всего за него платили жители Каменска-Уральского, а именно 66,37 рубля.
Стоит отметить, что на сегодняшний день производители часто фасуют молоко объемами по 0,9 литра. Кроме того, в магазинах встречаются пакеты и меньшего объема.