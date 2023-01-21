В Нижнем Тагиле снова самое дорогое молоко в Свердловской области

Так, дороже всего в декабре молоко обходилось жителям Нижнего Тагила. Они могли купить литр в среднем за 68,73 рубля. На втором месте находится Серов, там покупатели платили 68,56 рубля. Далее следует Первоуральск. В этом городе литр продукта обходился в 67,58 рубля.