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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В Нижнем Тагиле снова самое дорогое молоко в Свердловской области

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI

На девять рублей подорожало за год молоко в Свердловской области

Цена на литр молока за год поднялась с 58,52 до 67,65 рубля в Свердловской области. Подорожание продукта с января по декабрь 2022 года составило около 16%.

Согласно данным Свердловскстата, в течение года фиксировалось постепенное увеличение стоимости продукта. В декабре 2022 года средняя цена на литр молока в регионе составила 67,65 рубля. Специалисты публикуют данные по крупным городам Свердловской области.

Так, дороже всего в декабре молоко обходилось жителям Нижнего Тагила. Они могли купить литр в среднем за 68,73 рубля. На втором месте находится Серов, там покупатели платили 68,56 рубля. Далее следует Первоуральск. В этом городе литр продукта обходился в 67,58 рубля.

В столице Урала, по статистике, в торговых точках молоко стоило 67,44 рубля. Дешевле всего за него платили жители Каменска-Уральского, а именно 66,37 рубля.

Стоит отметить, что на сегодняшний день производители часто фасуют молоко объемами по 0,9 литра. Кроме того, в магазинах встречаются пакеты и меньшего объема.

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#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Статистика#Продукты#Молоко#Подорожание
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