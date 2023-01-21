Водителя ослепило солнце: смертельное ДТП произошло на свердловской трассе

В результате погиб пассажир HINO, ему было 32 года. Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Сам водитель не пострадал и травм не получил. Он пояснил, что его ослепило солнце. Именно это и послужило причиной ДТП. Госавтоинспекторы проверили участок трассы, на которой произошла авария и не выявили недостатков дорожного полотна.