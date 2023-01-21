Водителя ослепило солнце: смертельное ДТП произошло на свердловской трассе

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Смертельная авария произошла в дневное время суток в пятницу, 20 января. За рулем большегруза находился 49-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД, которые выехали на место ДТП, выяснили, что водитель не обеспечил контроль за грузовиком. Поэтому он въехал в прицеп, который в это время стоял на обочине трассы.
В результате погиб пассажир HINO, ему было 32 года. Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Сам водитель не пострадал и травм не получил. Он пояснил, что его ослепило солнце. Именно это и послужило причиной ДТП. Госавтоинспекторы проверили участок трассы, на которой произошла авария и не выявили недостатков дорожного полотна.