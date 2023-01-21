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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Водителя ослепило солнце: смертельное ДТП произошло на свердловской трассе

Сегодня, 06:49
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пассажир погиб в ДТП с грузовиком на свердловской трассе

Пассажир грузовика HINO скончался после столкновения с прицепом, стоящим на обочине на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По словам водителя, его ослепило яркое солнце.

Смертельная авария произошла в дневное время суток в пятницу, 20 января. За рулем большегруза находился 49-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД, которые выехали на место ДТП, выяснили, что водитель не обеспечил контроль за грузовиком. Поэтому он въехал в прицеп, который в это время стоял на обочине трассы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате погиб пассажир HINO, ему было 32 года. Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Сам водитель не пострадал и травм не получил. Он пояснил, что его ослепило солнце. Именно это и послужило причиной ДТП. Госавтоинспекторы проверили участок трассы, на которой произошла авария и не выявили недостатков дорожного полотна.

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#Евгения Сафина#ДТП#Свердловская область#Новости УрФО#Погибшие#Авария#Грузовик#ГИБДД
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