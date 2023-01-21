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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила

Сегодня, 11:30
Фото: TagilCity.ru
Катание на лошадях запрещено во многих парках Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на лошадиные фекалии на улицах города

Лошадиный навоз оставляют неубранным на улицах города хозяева животных, на которых катают жителей Нижнего Тагила в парках, скверах, ледовом городке и на Пихтовых горах. Очевидцы сообщают о неприятном запахе от экскрементов, переживают за безопасность вблизи животных и недовольны следами после них.

Несмотря на запреты, в Нижнем Тагиле продолжают катать за деньги на лошадях и пони в различных районах города и зимой, и летом всех желающих. При этом, вопрос о законности этого неоднократно поднимали местные жители и обсуждала администрация города.

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Тагильчане вновь жалуются, что коммерсанты мучают животных на холоде и не убирают за ними фекалии, которые лошади оставляют на улицах города. Так, например, на проспекте Строителей вдоль катка тагильчанка Наталья обнаружила несколько куч неубранных экскрементов.

При этом, по ее словам, трое полицейских находились рядом и не применяли к так называемым лошадникам никаких санкций. Такое же бездействие со стороны сотрудников правоохранительных органов она наблюдала и на открытии ледового городка 28 декабря. Хотя в обязанности полицейских входит проведение профилактической работы с хозяевами животных о том, что катание на лошадях в парках и скверах Нижнего Тагила недопустимо.

Пошли с детьми погулять в ледовый городок. Пока сын катался на коньках, я ходила по тротуарам вдоль катка, чтобы не замерзнуть. Мимо меня не один раз провели лошадей с маленькими наездниками или запряженных в сани. Обратила внимание на кучи свежего или уже замерзшего навоза, которые никто видно и не собирается убирать. Запах просто не описать словами, аж до тошноты, — рассказала очевидица редакции TagilCity.ru.
За лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего ТагилаЗа лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего Тагила
За лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего ТагилаЗа лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего Тагила
За лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего ТагилаЗа лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего Тагила
За лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего ТагилаЗа лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего Тагила
За лошадями не убирают фекалии в ледовом городке Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru

Подобная ситуация с катанием на лошадях происходит и на Пихтовых горах. Жительница Дзержинского района Светлана рассказала, что там очень любят гулять взрослые и дети — всем отдыхающим хватает места и можно насладиться прекрасной природой. После реконструкции в парке для тагильчан оборудованы широкие тропинки и дорожки.

Приехали погулять на Пихтовые горы с семьей и в итоге наткнулись на лошадей, которые в городских парках не дают прохода со своими продуктами жизнедеятельности. Теперь добрались и досюда. Хочется свежего воздуха, чистого снега и безопасности на дорожках. Дети катаются с горки и на снегокатах, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. А подростки стоят с лошадьми на тропинках и особо не следят за ними. Не хотелось бы, чтобы Пихтовые горы тоже превратились в туалет для животных, — рассказала жительница Вагонки редакции TagilCity.ru.
На лошадях катают желающих на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле На лошадях катают желающих на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле
На лошадях катают желающих на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле На лошадях катают желающих на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле
Катание на лошадях запрещено на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле Катание на лошадях запрещено на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле
Благоустройство на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле продолжится в 2024 году Благоустройство на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле продолжится в 2024 году
На лошадях катают желающих на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Лошади#Катание#Фекалии#Ледовый городок#Пихтовые горы
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