«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила

При этом, по ее словам, трое полицейских находились рядом и не применяли к так называемым лошадникам никаких санкций. Такое же бездействие со стороны сотрудников правоохранительных органов она наблюдала и на открытии ледового городка 28 декабря. Хотя в обязанности полицейских входит проведение профилактической работы с хозяевами животных о том, что катание на лошадях в парках и скверах Нижнего Тагила недопустимо.