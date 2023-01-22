10-летний мальчик не вернулся домой с прогулки в Невьянском ГО

О Руслане известно, что рост составляет 1 метр 30 сантиметров, телосложение худощавое, цвет глаз карий, волосы темно-русые. На момент выхода из дома юный свердловчанин был одет в черную куртку с серо-белым изображением на спине, черные спортивные трико, такого же цвета кроссовки, перчатки и шапку.