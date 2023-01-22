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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

10-летний мальчик не вернулся домой с прогулки в Невьянском ГО

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
Руслан Шайхуллин, 10-летний мальчик из поселка Цементный в Невьянском ГО, 21 января 2023 года решил пойти погулять, но по какой-то причине не вернулся домой. Поисками мальчика занимаются и добровольцы, и полицейские.

О Руслане известно, что рост составляет 1 метр 30 сантиметров, телосложение худощавое, цвет глаз карий, волосы темно-русые. На момент выхода из дома юный свердловчанин был одет в черную куртку с серо-белым изображением на спине, черные спортивные трико, такого же цвета кроссовки, перчатки и шапку.

Руслан Шайхуллин
Фото: ЛизаАлерт "ВКонтакте"
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Жителей Невьянского ГО и Свердловской области просят при получении какой-либо информации о местоположении мальчика сообщать ее полицейским или волонтерам. Ориентировку распространяет поисковый отряд «ЛизаАлерт».

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#Анна Варнакина#Происшествия#Невьянск#Лиза алерт#Невьянский район#Пропал#Пропал ребенок#Дети#Поиски
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