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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Аграрий на Урале назвал Монеточкой* свою свинью из-за выходки певицы

Сегодня, 06:14
Фото: 1MI
В ответ на антипатриотические выходки певицы Монеточки* (признанной иноагентом Елизаветы Гырдымовой*) аграрий из Свердловской области принял решение именовать свою свиноматку в честь исполнительницы из Екатеринбурга.

Разочарованный поведением исполнительницы уральский фермер рассказал свердловскому депутату Госдумы Максиму Иванову о намерениях дать свинье имя певицы на основании того, что та «тоже вся в грязи, постоянно подхрюкивает своим поросям».

Певица из Екатеринбурга Монеточка* признана иноагентом в России
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Со слов народного избранника, певица растеряла собственную репутацию в угоду сложившейся политической обстановке, а также выразила презрение к России. Парламентарий не призывает вводить иных персональных санкций в отношении эмигрировавшей девушки, отметив, что она уже получает наказание в виде народного порицания.

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