Аграрий на Урале назвал Монеточкой* свою свинью из-за выходки певицы

Со слов народного избранника, певица растеряла собственную репутацию в угоду сложившейся политической обстановке, а также выразила презрение к России. Парламентарий не призывает вводить иных персональных санкций в отношении эмигрировавшей девушки, отметив, что она уже получает наказание в виде народного порицания.