Аграрий на Урале назвал Монеточкой* свою свинью из-за выходки певицы

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Разочарованный поведением исполнительницы уральский фермер рассказал свердловскому депутату Госдумы Максиму Иванову о намерениях дать свинье имя певицы на основании того, что та «тоже вся в грязи, постоянно подхрюкивает своим поросям».
Со слов народного избранника, певица растеряла собственную репутацию в угоду сложившейся политической обстановке, а также выразила презрение к России. Парламентарий не призывает вводить иных персональных санкций в отношении эмигрировавшей девушки, отметив, что она уже получает наказание в виде народного порицания.