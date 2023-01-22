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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Банда избила и ограбила пенсионера на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
Вечером 17 января трое мужчин напали на жителя Вагонки вблизи бара на улице Зари. В результате пенсионера ограбили и избили ногами. Полиция Нижнего Тагила изучает кадры с видеокамер и разыскивает нападавших.

Во вторник 17 января в промежутке между 10 и 10:30 вечера три неизвестных избили пожилого мужчину. Как рассказала семья пострадавшего, пенсионера били ногами. У него многочисленные гематомы.

Добычей хулиганов стали — крупная сумма наличных денег, ключи от дома, сотовый телефон, очки в медной оправе, фонарик и серебряная цепь с шеи, — сообщили родственники избитого паблику «Инцидент Нижний Тагил».
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Местом происшествия стало заведение «Континент» по улице Зари. Правоохранители Нижнего Тагила изучают данные с камер в этом баре, а также проводят проверку по факту избиения и грабежа.

По данным за 2022 год, в Нижнем Тагиле больше всего подростков, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, проживает именно в Дзержинском районе. Среди нарушителей в том числе вандалы и участники драк.

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#Александра Логинова#Нападение#Нижний Тагил#Драка#Грабеж#Полиция#Зари#Дзержинский район#Пенсионер#Происшествия
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