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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Более 600 миллионов рублей получили семьи мобилизованных из Свердловской области

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI
Семьям мобилизованных из Свердловской области произведены выплаты на сумму более чем 600 миллионов рублей. В общей сложности сделано 30,4 тысячи выплат, сообщили в департаменте информполитики.

Единовременный выплаты членам семей мобилизованных в Свердловской области были утверждены еще в октябре 2022 года. Согласно документу, на семью и каждого ребенка полагается по 20 тысяч рублей.

Отмечается, что выплата назначается автоматически. Это происходит после того, как муниципальные образования получают списки в Минсоцполитики. Также близкие могут сами обратиться в соцзащиту по месту жительства.

Напомним, с 1 января 2023 года в Свердловской области изменились размеры выплат гражданам.

Размер социальных выплат изменился в Свердловской области с 1 января
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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Выплаты#Деньги#Мобилизованные
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