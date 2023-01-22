Более 600 миллионов рублей получили семьи мобилизованных из Свердловской области

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Единовременный выплаты членам семей мобилизованных в Свердловской области были утверждены еще в октябре 2022 года. Согласно документу, на семью и каждого ребенка полагается по 20 тысяч рублей.
Отмечается, что выплата назначается автоматически. Это происходит после того, как муниципальные образования получают списки в Минсоцполитики. Также близкие могут сами обратиться в соцзащиту по месту жительства.
Напомним, с 1 января 2023 года в Свердловской области изменились размеры выплат гражданам.