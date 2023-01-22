TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Брошенный прицеп стал причиной ДТП на Серовском тракте

Сегодня, 07:36
Фото: «Серовский тракт Онлайн»
На 311 километре Серовского тракта 3 дня стоял бесхозный прицеп. Кузов убрали после того, как на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов случилось ДТП: фургон Hino врезался в бесхозную грузовую платформу. В результате аварии погиб один человек.

На протяжении нескольких дней автомобилисты рассказывали, что на обочине стоит прицеп. К примеру, до обеда 20 января транспортное средство еще стояло нетронутым, а ближе к вечеру было разбито в результате дорожно-транспортного происшествия: по данным МВД Свердловской области, в него врезался грузовик Hino. Причина аварии — ослепление ярким солнечным светом, в результате которого водитель потерял управление.

Водителя ослепило солнце: смертельное ДТП произошло на свердловской трассе
Узнать подробнее

Автомобилисты подтвердили, что припаркованный вблизи дороги около Невьянска фургон вызывал опасность.

Ночью его не видно, он сливается с дорогой, так как грязный! А днем он его не увидел видать из-за солнца, которое очень хорошо работает как световой занавес! Вот и результат! — рассказал Anton K. в сообществе «Серовский тракт Онлайн».
Читайте также:
Пассажирка пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем ТагилеЗа смерть кондуктора в ДТП в Екатеринбурге водителю вынесли приговорЯ видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
#Анна Варнакина#ДТП#Эксклюзив#Серовский тракт#Авария#Грузовик#Столкновение
Подпишитесь
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
Вчера, 10:28
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
Вчера, 10:49
Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете
20 января 10:08
«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила
Вчера, 11:30
Более 600 миллионов рублей получили семьи мобилизованных из Свердловской области
Сегодня, 07:02