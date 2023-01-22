Брошенный прицеп стал причиной ДТП на Серовском тракте

На протяжении нескольких дней автомобилисты рассказывали, что на обочине стоит прицеп. К примеру, до обеда 20 января транспортное средство еще стояло нетронутым, а ближе к вечеру было разбито в результате дорожно-транспортного происшествия: по данным МВД Свердловской области, в него врезался грузовик Hino. Причина аварии — ослепление ярким солнечным светом, в результате которого водитель потерял управление.