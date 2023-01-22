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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Девочка-подросток умерла в торговом центре в Казани

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
На фудкорте торгового центра в Казани у девочки-подростка остановилось сердце. Это случилось в торговом центре «Тандем».

Девочка отдыхала в компании сверстников. В какой-то момент она потеряла сознание, пишет InKazan. По данным Telegram-каналов девочка надышалась газом в туалете. По словам очевидцев, случилось все неожиданно. Компания была небольшая. Когда все случилось, рядом находилась подруга погибшей.

По словам собеседников издания, девочку пытался откачать мужчина. Велись поиски врачей в торговом центре, чтобы оказать помощь до приезда скорой помощи. Мужчина пришел и сказал, что является врачом, а через некоторое время приехала скорая помощь.

Сначала девочку положили на носилки и пытались откачать на месте, но потом, утверждает очевидец, резко унесли в больницу. Автомобиль врачей стоял около выхода из торгового центра. Там стало известно, что девочка скончалась.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Погибшие
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