Девочка-подросток умерла в торговом центре в Казани

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Девочка отдыхала в компании сверстников. В какой-то момент она потеряла сознание, пишет InKazan. По данным Telegram-каналов девочка надышалась газом в туалете. По словам очевидцев, случилось все неожиданно. Компания была небольшая. Когда все случилось, рядом находилась подруга погибшей.
По словам собеседников издания, девочку пытался откачать мужчина. Велись поиски врачей в торговом центре, чтобы оказать помощь до приезда скорой помощи. Мужчина пришел и сказал, что является врачом, а через некоторое время приехала скорая помощь.
Сначала девочку положили на носилки и пытались откачать на месте, но потом, утверждает очевидец, резко унесли в больницу. Автомобиль врачей стоял около выхода из торгового центра. Там стало известно, что девочка скончалась.