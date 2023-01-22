Девочка-подросток умерла в торговом центре в Казани

Девочка отдыхала в компании сверстников. В какой-то момент она потеряла сознание, пишет InKazan. По данным Telegram-каналов девочка надышалась газом в туалете. По словам очевидцев, случилось все неожиданно. Компания была небольшая. Когда все случилось, рядом находилась подруга погибшей.