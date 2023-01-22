Девочка в Новосибирске упала с высоты на проходившего мимо подростка. Оба погибли

Девушка скончалась от полученных травм на месте, а молодого человека доставили в больницу. Там он скончался, сообщили в новосибирском минздраве. Как рассказала очевидица произошедшего, она шла с коллегами с работы. Трагедия случилась в нескольких метрах от них, пишет NGS.RU.

По словам девушки, она смотрела под ноги, потому что было, скользко, но заметила, что сверху летит что-то большое, а затем раздался громкий стук. Сначала она подумала, что это мешок, но присмотревшись увидела, что на земле лежат два человека.

Девушка отметила, что сразу вызвала скорую помощь, а мимо шел сотрудник полиции, который сразу огородил место случившегося.

Юноша, который был сбит, сначала не шевелился, но потом попытался встать. Его отговорили это делать. Когда приехали врачи, они сразу положили его в автомобиль. По словам очевидицы, сначала она подумала, что это девушка, так как длинные волосы, но потом полиция сообщила, что это подросток.

Девушка отметила, что, по словам правоохранителей, был взломан ход на чердак. В самом помещении был найден телефон.