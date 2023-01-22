TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Девочка в Новосибирске упала с высоты на проходившего мимо подростка. Оба погибли

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI

Девочка в Новосибирске упала с высоты на проходившего мимо подростка

Девочка-подросток выпала из многоэтажного дома в Новосибирске на проходившего мимо подростка. В результате инцидента оба погибли.

Девушка скончалась от полученных травм на месте, а молодого человека доставили в больницу. Там он скончался, сообщили в новосибирском минздраве. Как рассказала очевидица произошедшего, она шла с коллегами с работы. Трагедия случилась в нескольких метрах от них, пишет NGS.RU.

По словам девушки, она смотрела под ноги, потому что было, скользко, но заметила, что сверху летит что-то большое, а затем раздался громкий стук. Сначала она подумала, что это мешок, но присмотревшись увидела, что на земле лежат два человека. 

Девушка отметила, что сразу вызвала скорую помощь, а мимо шел сотрудник полиции, который сразу огородил место случившегося. 

Юноша, который был сбит, сначала не шевелился, но потом попытался встать. Его отговорили это делать. Когда приехали врачи, они сразу положили его в автомобиль. По словам очевидицы, сначала она подумала, что это девушка, так как длинные волосы, но потом полиция сообщила, что это подросток. 

Девушка отметила, что, по словам правоохранителей, был взломан ход на чердак. В самом помещении был найден телефон.

Девочка-подросток умерла в торговом центре в Казани
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Погибшие#Дети#Смерть#Падение
Подпишитесь
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
Вчера, 10:28
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
Вчера, 10:49
Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете
20 января 10:08
«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила
Вчера, 11:30
Более 600 миллионов рублей получили семьи мобилизованных из Свердловской области
Сегодня, 07:02