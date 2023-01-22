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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Гонщик на «Газели» покалечил пассажира в лобовом ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:57
Фото: TagilCity.ru
Мужчина за рулем «Газели» выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественную легковушку. Пассажир «Лада Калина» госпитализирован с переломом бедра. Авария произошла 22 января в районе 12 часов дня на улице Садоводов в Нижнем Тагиле.

Инициатором ДТП на Садоводов, по данным ГИБДД, стал водитель 1952 года рождения. Он ехал на серебристой «Газели» со стороны улицы Алтайская, не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина».

За рулем легкового автомобиля был мужчина 1987 года рождения. В результате ДТП травмировался пассажир этого автомобиля — мужчина 1950 года рождения. С места ДТП он был доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «перелом бедра», — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Фото: TagilCity.ru

Виновник аварии является водителем с 2021 года, при этом только за 2022 год он 13 раз привлекался за нарушение ПДД. Большая часть штрафов у него — за превышение скоростного режима.

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выяснили, что водитель автомобиля ГАЗ водительское удостоверение категории «В» получил менее двух лет назад, но только в течение 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ данный водитель привлекался 13 раз, в основном нарушения связаны с превышением скоростного режима.
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Оба водителя по результатам медицинского освидетельствования на момент дорожной аварии были трезвы. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, окончательная причина будет установлена в ходе дознания.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, а также приезжали спасатели. Очевидцы рассказали редакции TagilCity.ru, что на улицах Зеленстроевская и Садоводов затруднено движение.

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#Нижний Тагил#ДТП#Александра Логинова#Эксклюзив#ГИБДД#Зеленстроевская#Садоводов#Алтайская
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