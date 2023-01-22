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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Игрок сборной Германии Гюндоган может перейти в «Барселону» летом

Сегодня, 12:21
Фото: pxhere.com
Переход может состояться после окончания срока контракта с «Манчестер Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону» в качестве свободного агента, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ. 

По данным источника, 32-летний игрок может перейти в каталонский клуб в летнее трансферное окно, после истечения срока действия контракта с «Манчестер Сити». Предварительное соглашение с «Барселоной» о переходе уже заключено. 

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года, в составе «горожан» он четырежды становился чемпионом Англии.

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