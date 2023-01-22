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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Иностранные студенты устроили массовую драку в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
В УрФУ в Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 января произошла драка между студентами из Казахстана и арабских стран.

Причиной ссоры стала девушка. Один молодой человек толкнул свою девушку, она пожаловалась арабам и в результате случилась драка, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.

По их словам, они пытались успокоить молодых людей, но они взяли ножи и стулья. Многие участники драки получили травмы и порезы, рассказал один из студентов. По словам еще одной ученицы, в результате был сломан теннисный стол, огнетушители и стекла.

После потасовки студенты были задержаны полицией, сообщил очевидец. С собаками были обысканы комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторые были задержаны.

Массовая драка произошла в баре «Че почем» в центре Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#УрФУ#Студенты#Драка#Нападение#Полиция
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