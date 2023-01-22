Иностранные студенты устроили массовую драку в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Причиной ссоры стала девушка. Один молодой человек толкнул свою девушку, она пожаловалась арабам и в результате случилась драка, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.
По их словам, они пытались успокоить молодых людей, но они взяли ножи и стулья. Многие участники драки получили травмы и порезы, рассказал один из студентов. По словам еще одной ученицы, в результате был сломан теннисный стол, огнетушители и стекла.
После потасовки студенты были задержаны полицией, сообщил очевидец. С собаками были обысканы комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторые были задержаны.