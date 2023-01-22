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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Израненный боец попросил прощения у матери погибшего на СВО жителя Асбеста

Сегодня, 09:06
Фото: МО МВД "Асбестовский"
Израненный боец попросил прощения у матери погибшего в ходе спецоперации сослуживца 53-летнего Виталия Плетнева. По словам мужчины, Виталий умер у него на руках.

Во время прощания с погибшим Виталием Плетневым в Асбесте выступил с речью его сослуживец. Он рассказал, как они оказались под обстрелом. Виталий скончался у него на руках. Также сослуживец попросил прощения за то, что не смог помочь своему боевому товарищу.

Солдат во время прощания не снимал балаклаву, так как на его лице до сих пор еще не зажили раны. Он рассказал, что прожил с погибшим три месяца. Он отзывается о нем как о смелом человеке, который всегда помогал. Также сослуживец назвал Виталия настоящим героем, пишет Е1.

Дома Виталия ждали супруга, сын и мама. Жена, а прощание сказала, что до последнего надеялась на возвращение мужа и поблагодарила его за все.

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