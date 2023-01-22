Израненный боец попросил прощения у матери погибшего на СВО жителя Асбеста

Солдат во время прощания не снимал балаклаву, так как на его лице до сих пор еще не зажили раны. Он рассказал, что прожил с погибшим три месяца. Он отзывается о нем как о смелом человеке, который всегда помогал. Также сослуживец назвал Виталия настоящим героем, пишет Е1.