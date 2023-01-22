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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Коллектив тагильского музея получит награды от главы Нижнего Тагила и ЗакСО

Сегодня, 03:21
Фото: Музей-заповедник "Горнозаводской Урал" ВКонтакте
Эльвира Меркушева
«Серебряный знак Законодательного собрания Свердловской области» будет вручен Эльвире Меркушевой, директору музея-заповедника «Горнозаводской Урал» из Нижнего Тагила. Награждение состоится 24 января.

На торжественное мероприятие приглашены председатель комитета по соцполитике ЗакСО Свердловской области Вячеслав Погудин, а также начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Коллектив музея-заповедника и ансамбль народных инструментов «Рябинка» удостоятся благодарственных писем главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Предусмотрено награждение и благодарственными письмами от администрации города. Их получат:

  • директор Эльвира Меркушева;
  • замдиректора по хозчасти Наталья Моисеева;
  • руководитель ЭИТ «Старый Демидовский завод» Маргарита Кузовкова;
  • руководитель службы развития Антонина Бунькова;
  • заведующий Нижнетагильским историко-краеведческим музеем Сергей Старков;
  • научный сотрудник Людмила Ковальчук.
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Награждение#Музей#Горнозаводской Урал#Вячеслав Погудин
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