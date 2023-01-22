Коллектив тагильского музея получит награды от главы Нижнего Тагила и ЗакСО

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
На торжественное мероприятие приглашены председатель комитета по соцполитике ЗакСО Свердловской области Вячеслав Погудин, а также начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.
Коллектив музея-заповедника и ансамбль народных инструментов «Рябинка» удостоятся благодарственных писем главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Предусмотрено награждение и благодарственными письмами от администрации города. Их получат: