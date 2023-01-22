Нападающий «Наполи» Кварацхелия пропустит матч с «Салернитаной»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия заболел и пропустит матч 19-го тура Серии А с «Салернитаной» из-за болезни, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на итальянские СМИ.
«У него высокая температура, врач назначил ему лечение», — сказал главный тренер команды Лучано Спаллетти на пресс-конференции.
Ранее Кварацхелия пропустил предматчевую тренировку. В нынешнем сезоне грузин сыграл за «Наполи» в 15 матчах Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач.