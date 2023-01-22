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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Пенсионерка сломала ногу на льду в Екатеринбурге

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
85-летняя пожилая женщина из Екатеринбурга поскользнулась на льду вблизи дома по улице Латвийская, 10 и сломала шейку бедра. Еще три человека пострадали и были госпитализированы из-за того же участка дороги.

Со слов внучки травмировавшейся бабушки, еще одна пенсионерка пострадала там же. В данный момент пожилая екатеринбурженка лежит в медучреждении, доктора предлагают хирургическое вмешательство. Всего в больницу обратилось 4 человека. Об инциденте жительница Екатеринбурга рассказала в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|ЕКАТЕРИНБУРГ».

Первоклассница скатилась под маршрутку по льду на остановке в Нижнем Тагиле
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Ранее первоклассница из Нижнего Тагила упала и скатилась под автобус на остановке «Металлургов» из-за накатанного льда. Мать пострадавшей успела отреагировать и схватить ребенка, чтобы та не попала под ПАЗ.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Травма#Больница#Пенсионерка#Происшествия
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