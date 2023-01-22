Пенсионерка сломала ногу на льду в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Со слов внучки травмировавшейся бабушки, еще одна пенсионерка пострадала там же. В данный момент пожилая екатеринбурженка лежит в медучреждении, доктора предлагают хирургическое вмешательство. Всего в больницу обратилось 4 человека. Об инциденте жительница Екатеринбурга рассказала в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|ЕКАТЕРИНБУРГ».
Ранее первоклассница из Нижнего Тагила упала и скатилась под автобус на остановке «Металлургов» из-за накатанного льда. Мать пострадавшей успела отреагировать и схватить ребенка, чтобы та не попала под ПАЗ.