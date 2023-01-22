Подросток провалился под лед на реке Исеть в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Во время прогулки детей по замерзшей реке лед неожиданно сломался. Свидетельница произошедшего рассказала, что подростки смогли справиться с ситуацией еще до того, как взрослые екатеринбуржцы успели отреагировать. Буквально за 10 секунд второй молодой человек смог вытащить пострадавшего на крепкий лед.
О случившемся рассказала очевидица в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург». Жительница свердловской столицы обращается к родственникам несовершеннолетних и просит напомнить молодым людям об опасностях, которые подстерегают зимой.