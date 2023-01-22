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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Подросток провалился под лед на реке Исеть в центре Екатеринбурга

Сегодня, 08:47
Фото: «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» ВКонтакте
Подросток, которому на вид очевидцы дали приблизительно 14 лет, гулял по льду на реке Исеть в центре Екатеринбурга вместе с другом и провалился под лед. Ребенка оперативно вытащил его товарищ.

Во время прогулки детей по замерзшей реке лед неожиданно сломался. Свидетельница произошедшего рассказала, что подростки смогли справиться с ситуацией еще до того, как взрослые екатеринбуржцы успели отреагировать. Буквально за 10 секунд второй молодой человек смог вытащить пострадавшего на крепкий лед.

О случившемся рассказала очевидица в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург». Жительница свердловской столицы обращается к родственникам несовершеннолетних и просит напомнить молодым людям об опасностях, которые подстерегают зимой.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Подростки#Дети#Лед#Река Исеть
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