Подросток провалился под лед на реке Исеть в центре Екатеринбурга

Во время прогулки детей по замерзшей реке лед неожиданно сломался. Свидетельница произошедшего рассказала, что подростки смогли справиться с ситуацией еще до того, как взрослые екатеринбуржцы успели отреагировать. Буквально за 10 секунд второй молодой человек смог вытащить пострадавшего на крепкий лед.