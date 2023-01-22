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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Погибшего на СВО похоронили без почестей, а тагильский УХП избежал ответственности

Сегодня, 15:45
Фото: 1MI
«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле избежал ответственности за незаконную свалку, лошадиные фекалии не убирают хозяева животных с улиц города, а в Камышлове семье погибшего на СВО отказали в похоронах с почестями. Об этих и других событиях за 21–22 января 2023 года читайте в подборке TagilCity.ru.

Тагильский «Уралхимпласт» избежал ответственности и возмещения ущерба за неубранный строительный мусор. Его сбросили в карьер около поселка Новоасбест после сноса цеха. Дзержинский районный суд отклонил природоохранной прокуратуры на 13,4 млн. Сама история с захламленным карьером началась в 2021 году. Тогда после публикации TagilCity.ru природоохранной прокуратурой была проведена проверка. Незаконный сброс отходов был подтвержден.

Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
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Агрокомплексу «Горноуральский», расположенному под Нижним Тагилом Россельхознадзор выдал предостережение за нарушение оформления ветеринарного сертификата и отсутствие данных о производстве. У агрокомплекса закупил продукцию бизнесмен из ХМАО. Однако предприятие не указало, что оно является производителем. Это является нарушением.

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Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
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Несмотря на запреты, в Нижнем Тагиле местные жители продолжают катать людей за деньги на лошадях и пони. Делают они это в разных районах города в любое время года. Однако после них на улицах остается неубранным навоз. По словам очевидцев, от экскрементов остается неприятный запах. Также люди переживают за безопасность вблизи животных.

«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила
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Родным погибшего в ходе СВО Ивана Савкина в администрации Камышлова отказали в проведении похорон с воинскими почестями. Причиной стало то, что молодой человек был судим за кражу. Он отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер».

Семье погибшего бойца ЧВК «Вагнер» из Камышлова отказали в похоронах с почестями
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После того, как певица Монеточка* (признана иноагентом в России) позволила себе антироссийские высказывания, аграрий из Свердловской области решил назвать в честь исполнительницы из Екатеринбурга свою свиноматку.  Свое решение он объяснил тем, что свинья «тоже вся в грязи, постоянно подхрюкивает своим поросям».

Аграрий на Урале назвал Монеточкой* свою свинью из-за выходки певицы
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