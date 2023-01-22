Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:47
Тагильский «Уралхимпласт» избежал ответственности и возмещения ущерба за неубранный строительный мусор. Его сбросили в карьер около поселка Новоасбест после сноса цеха. Дзержинский районный суд отклонил природоохранной прокуратуры на 13,4 млн. Сама история с захламленным карьером началась в 2021 году. Тогда после публикации TagilCity.ru природоохранной прокуратурой была проведена проверка. Незаконный сброс отходов был подтвержден.
Агрокомплексу «Горноуральский», расположенному под Нижним Тагилом Россельхознадзор выдал предостережение за нарушение оформления ветеринарного сертификата и отсутствие данных о производстве. У агрокомплекса закупил продукцию бизнесмен из ХМАО. Однако предприятие не указало, что оно является производителем. Это является нарушением.
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Несмотря на запреты, в Нижнем Тагиле местные жители продолжают катать людей за деньги на лошадях и пони. Делают они это в разных районах города в любое время года. Однако после них на улицах остается неубранным навоз. По словам очевидцев, от экскрементов остается неприятный запах. Также люди переживают за безопасность вблизи животных.
Родным погибшего в ходе СВО Ивана Савкина в администрации Камышлова отказали в проведении похорон с воинскими почестями. Причиной стало то, что молодой человек был судим за кражу. Он отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер».
После того, как певица Монеточка* (признана иноагентом в России) позволила себе антироссийские высказывания, аграрий из Свердловской области решил назвать в честь исполнительницы из Екатеринбурга свою свиноматку. Свое решение он объяснил тем, что свинья «тоже вся в грязи, постоянно подхрюкивает своим поросям».