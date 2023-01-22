Несмотря на запреты, в Нижнем Тагиле местные жители продолжают катать людей за деньги на лошадях и пони. Делают они это в разных районах города в любое время года. Однако после них на улицах остается неубранным навоз. По словам очевидцев, от экскрементов остается неприятный запах. Также люди переживают за безопасность вблизи животных.