Погибший на спецоперации 27-летний десантник похоронен с почестями в Ревде

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:52
Максим скончался во время выполнения боевых задач. Он выполнил свой долг, защищая мирных граждан, рассказала глава Ревды Татьяна Клепикова. Она выразила соболезнования родным.
Люди во время прощания стояли даже на балконах. В родной школе, где учился погибший, установили его портрет рядом с флагом и почетный караул.
Максим был опытным военным. Он уже принимал участие в операции в Сирии. В командировку на Украину его отправили в первые же дни. Дома его ждали родители. Попрощаться с десантником пришли более 200 человек. Посмертно Максиму вручен Орден Мужества.
Напомним, 19 января в Нижнем Тагиле попрощались еще с одним десантником Данилом Сергеевым. Молодого человека похоронили с почестями. Попрощаться с ним пришли около 150 человек.