TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Погибший на спецоперации 27-летний десантник похоронен с почестями в Ревде

Сегодня, 06:49
Фото: Татьяна Клепикова
В Ревде прошло прощание с 27-летним Максимом Качериным. Молодой человек служил в ВДВ с 2017 года и погиб в ходе спецоперации 5 января. Военный похоронен на аллее Славы.

Максим скончался во время выполнения боевых задач. Он выполнил свой долг, защищая мирных граждан, рассказала глава Ревды Татьяна Клепикова. Она выразила соболезнования родным.

Люди во время прощания стояли даже на балконах. В родной школе, где учился погибший, установили его портрет рядом с флагом и почетный караул.

Максим был опытным военным. Он уже принимал участие в операции в Сирии. В командировку на Украину его отправили в первые же дни. Дома его ждали родители. Попрощаться с десантником пришли более 200 человек. Посмертно Максиму вручен Орден Мужества.

Напомним, 19 января в Нижнем Тагиле попрощались еще с одним десантником Данилом Сергеевым. Молодого человека похоронили с почестями. Попрощаться с ним пришли около 150 человек.

«Атеистов в окопах нет». В Тагиле погибшего на СВО десантника похоронили с почестями
Узнать подробнее
Читайте также:
Учитель физкультуры из свердловской деревни погиб на СВОМужчина чуть не погиб во время купания в проруби в Нижнем ТагилеПеред Новым годом на СВО погиб ветеран МВД РФ из Асбеста
#Ирина Кирилова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Ревда#Спецоперация#Погиб#Похороны
Подпишитесь
Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
Вчера, 10:28
Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
Вчера, 10:49
Конопляного свердловского агрария исключили из комиссии по экологии в Госсовете
20 января 10:08
«Я не пьяный, просто впервые нырял»: тагильчанин рассказал о ЧП в проруби в Крещение
20 января 10:23
«Запах тошнотворный»: на лошадиные фекалии вновь жалуются жители Нижнего Тагила
Вчера, 11:30